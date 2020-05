Twoje dziecko potrafi programować? Rzeszów zaprasza dzieci do udziału w hackathonie online. Cel: projektowanie rozwiązań dla miasta

Motocykl z Rzeszowa nagrodzony w USA [ZDJĘCIA]

Nowy Jork - Rzeszów - taką nazwę nosi motocykl zbudowany przez polską firmę Game Over Cycle z Rzeszowa. W konkursie Rat’s Hole Custom Bike Show w USA zajął on pierwsze miejsce w kategorii "Over 1000 cc Custom" (custom o pojemności silnika powyżej 1000 cm³).