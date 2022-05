Trwa Rowerowy Maj w Rzeszowie. Dla najaktywniejszych ciekawie nagrody OPRAC.: Urszula Sobol

Każdy przedszkolak, uczeń, nauczyciel czy pracownik placówki, który w maju dotrze do szkoły czy przedszkola w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Akcja trwa do 31 maja.