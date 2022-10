Trwa remont odcinka drogi krajowej nr 19. Będą utrudnienia w ruchu drogowym

Prace rozpoczęły się 10 października. Obejmują one wymianę nawierzchni, remont poboczy i chodników oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Roboty prowadzone są na odcinku Zarzecze – Babica, od skrzyżowania z droga powiatową 1405R Zarzecze – Tyczyn do skrzyżowania z drogą powiatową 1411R Babica - Lubenia (od km 207+300 do km 209+100). Już przeprowadzono wzmocnienie podbudowy na odcinkach przełomowych, teraz trwa układanie nowej nawierzchni.

Roboty prowadzone są na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ich koszt wynosi ok. 2,5 mln zł.