Tropiciele Kultury 2 – wyjątkowy projekt filmowy Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin

Zwiedzanie zabytków i słuchanie o historii może być ciekawe dla dzieci? Oczywiście, jeśli to one opracowują plan wycieczek. Magda, Maciek, Tymek i Filip to młodzi reporterzy, od których dowiemy się w filmach z serii ,,Tropiciele Kultury 2”, jakie atrakcje czekają na młodych podróżników w województwie podkarpackim.