Sukces zawodniczki AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego w Akademickich Mistrzostwach Polski w jeździectwie

Mistrzostwa odbyty się w Radzionkowie.

W swojej kategorii - skoki przez przeszkody PROFI, w której zawody rozgrywały się na wysokościach 115, 120 i 125 cm - zawodniczka, zajęła pierwsze miejsce w obu półfinałach.

W finale doszło do dwóch niefortunnych zrzutek, co ostatecznie przyczyniło się do zajęcia 10. miejscem w końcowej klasyfikacji. Walka była zacięta, zawodniczka ma nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w przyszłym roku.

Na ten moment Uniwersytet Rzeszowski może się jednak pochwalić pierwszym w swojej historii brązowym medalem w dyscyplinie jeździectwa, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji uniwersytetów.