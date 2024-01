Sąd umorzył karę byłej burmistrz Przeworska, pozostałym trzem oskarżonym złagodził kary, były emocje i łzy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Co najważniejsze, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i kwalifikacje czynów. Uznał w przeciwieństwie do stanowiska Sądu Okręgowego w Przemyślu, że oskarżeni w tej sprawie nie spowodowali strat na rzecz miasta. Prace remontowe i modernizacyjne w Zajeździe „Pastewnik” zostały w rzeczywistości wykonane. Sąd Apelacyjny przychylił się jednak do stanowiska, że dokumentacja tzw. czasokresów tych robót została sfałszowana.

Dlatego Sąd Apelacyjny trzem oskarżonym: byłemu dzierżawcy zajazdu Pastewnik Zbigniewowi R, byłemu kierownikowi budowy Henrykowi S. i byłemu dyr. MOSIR-u w Przeworsku zmniejszył grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, a także obniżył kary pozbawienia wolności w zawieszeniu Wyrok jest prawomocny.

Natomiast wobec byłej burmistrz Przeworska Sąd Apelacyjny i umorzył postępowanie karne w jej sprawie. Sędzia Zygmunt Dudziński uzasadnił, że Maria D.-L. miała prawo umorzyć prawie 22 tys. zł odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego za zajazd Pastewnik. Doszło jednak przy tym do uchybień proceduralnych, które popełniła b. burmistrz. Zdaniem sądu miały one jednak znamiona znikomej szkodliwości społecznej i nie były przestępstwem.