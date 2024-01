Rzeszowska „Solidarność” weźmie udział w „Proteście Wolnych Polaków” 11 stycznia

Jak czytamy w oświadczeniu, rząd Donalda Tuska „narusza elementarne zasady praworządności, usprawiedliwiając je koniecznością przywracania praworządności w Polsce”.

- Uznajemy prawo do koniecznego działania legislacyjnego, niezbędnego do wprowadzania zmian, do których koalicja rządowa otrzymała od społeczeństwa demokratyczny mandat, wskazujemy równocześnie, że zmiany te muszą odbywać się w zgodzie z konstytucją. NIE MOŻNA PRZYWRACAĆ RZEKOMEJ PRAWORZĄDNOŚCI BEZPRAWIEM! - podkreślono w stanowisku.