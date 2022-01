Rzeszów ponad 100 lat temu. Zobaczcie unikatowe zdjęcia stolicy Podkarpacia z austriackiego archiwum [FOTO]

Są fotografie z wizyty w Rzeszowie arcyksięcia Fryderyka Habsburga.

Rarytasem jest zdjęcie Svena Hedina, słynnego wówczas, szwedzkiego podróżnika i Ludwika Ganghofera, niemieckiego pisarza. Obaj pozują na tle samochodu. Być może nim jeździli podczas kolejnej podróży.

Niecodzienne jest zdjęcie rozebranych do naga mężczyzn (najprawdopodobniej żołnierzy), w stawie w Dubas, niedaleko Rzeszowa. Co przedstawia sytuacja na zdjęciu? Wygląda na start do szybkiego biegu po płytkim stawie. Po co? Być może było to jedno z ćwiczeń fizycznych.