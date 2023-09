Rzeszów oczami mieszkańców: co w nim cenią, a co chcieliby zmienić [WIDEO] Agnieszka Lisowicz

Rzeszów jest miejscem, gdzie przeszłość i przyszłość łączą się w jedną spójną całość, a mieszkańcy z nadzieją spoglądają w kierunku zmian na lepsze. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców, co w nim uwielbiają, a co by zmienili, aby jeszcze bardziej poprawić jakość życia. Oto ich szczere opinie.