Renesans Rzeszowa: Wyburzanie starego mostu Załęskiego [ZDJĘCIA]

Przebudowa mostu Załęskiego: Zobacz zdjęcia

Prace związane z wyburzaniem mostu są w pełni. Ekipy budowlane pracują na pełnych obrotach, aby jak najszybciej zrealizować plany. Mieszkańcy Rzeszowa z niecierpliwością czekają na nową konstrukcję.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z placu budowy. Dzięki nim można obserwować, jak zmienia się krajobraz Rzeszowa, a stary most Załęski stopniowo znika z mapy miasta. Jest to niezwykła okazja do śledzenia na żywo procesu przekształcania infrastruktury miasta.