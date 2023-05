Remontują trakt porodowy oraz sale patologii ciąży i położnictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Część sprzętu trafiła już do remontowanych oddziałów. To m.in. wyposażenie sali do cięć cesarskich, czyli lampy operacyjne, kolumna anestezjologiczna i lampy zabiegowe.

W przyszłym tygodniu spodziewana jest duża dostawa, między innymi: ultrasonografów, urządzeń do monitorowania okołoporodowego (KTG) i monitorowania funkcji życiowych oraz aparatów do znieczuleń. Na bieżąco ogłaszane są też inne procedury przetargowe, które mają na celu wyposażenie oddziału i bloku operacyjnego.