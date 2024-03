Wznowiono przyjęcia pacjentek na blok porodowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Na oddziale położniczym jest dziesięć nowych sal: dziewięć dwułóżkowych, jedna sala jednołóżkowa. W pastelowych kolorach, z dekoracjami w kwiaty i z zestawem do pielęgnowania niemowląt. W każdej sali jest łazienka z prysznicem. Ma to zapewnić intymność, która na takim oddziale jest wyjątkowo ważna. Sale dla pacjentek wyposażone są również w klimatyzację, która w okresie letnim zapewni dogodne warunki temperaturowe w pomieszczeniach. W oknach zamontowane są elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne, które mają możliwość regulacji i ochrony przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny; w każdej jest telewizor.

Trakt porodowy, czyli blok operacyjny składa się z trzech części: sali do cieć cesarskich, jednej sali do porodów rodzinnych i dwóch sal porodowych. Każda sala wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz posiada klimatyzację. Sala cięć cesarskich wykonana jest z nowoczesnych paneli ze stali nierdzewnej, a w pokoju przygotowania lekarzy zamontowano nowoczesną myjkę chirurgiczną, która ułatwi lekarzom profesjonalne i higieniczne przygotowanie się do zabiegu. Oddział patologii ciąży mieści jedenaście łóżek w dwu lub trzyosobowych salach, każda z nich ma łazienkę z prysznicem, klimatyzację i zamontowane elektryczne rolety okienne. W salach jest nowoczesny sprzęt medyczny i telewizor.

Nieznacznie zmniejszyła się liczba łóżek na oddziale; jest ich w sumie trzydzieści, z czego na położnictwie dziewiętnaście.