Regionalny Puchar Polski. Heiro Rzeszów to już nie tylko futsal, ale też piłka nożna [ZDJĘCIA]

– Nie ukrywam, że może się to okazać opłacalne również pod względem funkcjonowania drużyny futsalowej, bo dotychczas trudniej było nam niektórych zawodników namówić do gry u nas, bo mogli mieć problem z łączeniem występów w dwóch klubach. A teraz wszystko będzie pod jedną marką – mówi Krawczyk, który w przypadku drużyny piłkarskiej nie będzie na pierwszym froncie.

Heiro Rzeszów to już uznana marka na futsalowym rynku, występująca na zapleczu ekstraklasy. Jak to się stało, że zdecydowano się stworzyć również zespół, który będzie rywalizował na zielonej murawie?

– Z częścią znałem się z orlika, z innymi jeszcze z czasów gry na boisku. Ostatecznie można powiedzieć, że połowa drużyny to nowi gracze, a połowa to stare twarze Heiro – mówi Latusek.

Od momentu podjęcia decyzji o stworzeniu drużyny Latusek, który został wiceprezesem ds. piłki nożnej i spółka zabrali się do kompletowania zespołu. Pewne zaplecze już było, bo na grę na trawie zdecydowało się również kilku zawodników dobrze znanych z futsalowej ekipy, a także z drużyny rezerw. To było jednak za mało. Trzeba więc było uruchomić kontakty, a że w środowisku piłkarskim ma się sporo znajomych, to do Heiro zaczęli trafiać kolejni piłkarze.

- Ja się z nim znam już kilkanaście lat, bo graliśmy choćby razem w Piaście Nowa Wieś. On też ambitnie podchodzi do tego tematu i zaangażował się w ten projekt. Mam nadzieję, że będzie to trener na lata – słyszymy od wiceprezesa ds. piłki nożnej.

Trener Ożóg z miejsca zabrał się za pracę, a zadania łatwego nie miał, bo w zasadzie w miesiąc musiał przygotować drużynę do gry.

- To kolejne wyzwanie, którego się podjąłem. Poprzychodzili zawodnicy z różnych lig, inni wrócili do gry po przerwie. Miesiąc czasu to za mało, aby pokazać potencjał, jaki drzemie w tej drużynie. Ja jednak zawsze stawiam wysoko poprzeczkę. Zespół, który prowadzę jeszcze nie gra tego, co sobie zakładamy, ale powolutku idziemy do przodu – zapewnia opiekun „Podkarpackich Dzików”.

Pierwszy test

Pierwszym testem dla Heiro był mecz Regionalnego Pucharu Polski, w którym rywalem była Trzcianka Trzciana, która w poprzednim sezonie wywalczyła awans do klasy A. Gospodarzem byli rzeszowianie, ale mecz odbył się w Trzcianie. „Dziki” nic sobie jednak z tego nie robiły i wygrały 3:0, a strzelcem historycznej, pierwszej bramki, był Filip Smoleń.