Przysięga 127 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na Rynku w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród ludzi młodych, co trzeci żołnierz ma mniej niż 25 lat. „Ferie z WOT” to projekt realizowany przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej, będący ukłonem w stronę ochotników, którzy ze względu na trwającą naukę w szkołach średnich i na uczelniach wyższych nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego czy akademickiego. Adresowany jest w szczególności do uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale nie tylko - wszyscy ochotnicy, którzy chcą się sprawdzić i spełnić życiowe marzenia o założeniu munduru i służbie Ojczyźnie mogą wziąć udział w szkoleniu. Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy ze względu na trwającą naukę w szkołach średnich i na uczelniach wyższych nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego czy akademickiego.