Przez zabawę do zdrowych relacji z innymi dziećmi

Bezpłatne zajęcia trwają do 21 sierpnia. Odbywają się one każdego dnia od godz. 8 do 12 na terenach rekreacyjnych w pobliżu OSiR w Głogowie. Nie trzeba się na nie zapisywać; dzieci powinny przyjść ze swoimi rodzicami lub starszym rodzeństwem.

– Codzienne spotkania wypełnione są grami i zabawami edukacyjnymi, warsztatami rękodzielniczymi, wyjątkowymi spotkaniami z przedstawicielami służb mundurowych, zajęciami terapeutycznymi i przede wszystkim gronem dzieci, którym stwarzamy możliwości i

warsztat, aby poznać nowych przyjaciół. Te spotkania pozwolą nawiązać relacje, które będą owocować już od 1 września – mówi koordynatorka projektu Dominika Ładziak.

W harmonogramie zajęć znajdują się: warsztaty z rękodzieła artystycznego z Agnieszką Delikat, alpakoterapia, spotkanie z Króliczkami Mini Lop, zajęcia sportowe, spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, zajęcia z klockami Lego, wspomaganie rozwoju dziecka WWR, konsultacje PECS, trening umiejętności społecznych, wspólne czytanie książeczek wymagających od uczestników nieco ruchu.