Przez Dworzec PKP w Rzeszowie przewinęło się ponad 100 tysięcy uchodźców [zdjęcia]

-Ruch odbywa się płynnie i cały czas przyjmujemy nowe osoby. Znajdują oni u nas miejsce do wypoczynku i otrzymują pomoc. Chętnie zapraszamy do wolontariatu osoby znające język ukraiński bądź rosyjski oraz silnych mężczyzn, którzy potrzebni często są przy rozładunku darów z pomocą –mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Sytuacja, co w danej chwili jest najbardziej potrzebne zmienia się dynamicznie a informacje na ten temat są zamieszczane na profilu facebookowym miasta „Rzeszów -stolica innowacji” lub na profilu prezydenta Rzeszowa. Dary można dostarczać do magazynu na Podpromiu lub do każdej filii Rzeszowskiego Domu Kultury.

Mimo sprawnie działającego punktu pomocy w Rzeszowie pojawiają się też problemy proceduralne. W ostatnich dniach otrzymujemy sygnały od mieszkańców Podkarpacia, którzy zaopiekowali się uciekającymi przed wojną, którzy skarżą się na proceduralny chaos panujący w naszym województwie dotyczący rejestracji uchodźców. Sami Ukraińcy też obawiają się, że rejestracja będzie się wiązać z uniemożliwieniem opuszczenia naszego kraju.