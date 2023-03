Gmina Głogów Małopolski przekazała wóz strażacki dla ukraińskiego Pereczyna

Do tej pory pojazd wykorzystywany był przez OSP Budy Głogowskie. Teraz trafił on do 1 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Głównego Oddziału Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy w obwodzie zakarpackim - Użgorod. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą miasta Pereczyn.

Oficjalnego przekazania wozu w imieniu burmistrza Pawła Baja dokonał zastępca Piotr Niedziela wraz z prezesem Zarządu OSP Budy Głogowskie Stanisławem Grzywaczem.

Wóz marki DAILMER-BEN 1019 AF/36 wraz z wyposażeniem: dodatkowymi wężami oraz UPS - ami odebrał mer miasta Pereczyna Ivan Pogorilak oraz pułkownik jednostki OSP Jurij Czopej. Mer podziękował za nieustanie pomoc płynącą z Głogowa Małopolskiego oraz za samochód, który zostanie wykorzystany w lokalnych akcjach OSP.