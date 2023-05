Rzeszów chce nawiązać współpracę partnerską z miastami Sacheon w Korei Południowej i Konotop na Ukrainie

- Współpraca z tak silnym ośrodkiem przemysłu lotniczego pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju przemysłu lotniczego w Rzeszowie oraz pozyskanie partnerów biznesowych dla przedsiębiorców skupionych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Wspólne relacje przyczynią się do wzmocnienia i promocji na całym świecie i wizerunku Rzeszowa jako silnego ośrodka przemysłu lotniczego oraz nowoczesnego i innowacyjnego ośrodka miejskiego. Partnerstwo przyczyni się nie tylko do nawiązania nowych kontaktów biznesowych ale również do rozwoju przyjaźni polsko – koreańskiej - czytamy.