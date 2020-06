Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego. Takie upominki można kupić w centrum Agrohurt w Rzeszowie

Do wyborów pozostało

Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego to już tradycja. Co roku uczniowie wręczają nauczycielom prezenty, najczęściej kwiaty lub czekoladki. A my podpatrzyliśmy, jakie prezenty na zakończenie roku szkolnego najczęściej kupowano w popularnym PTHW, czyli w Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia.