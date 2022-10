Poszła do lasu z koleżanką. Wystarczyła godzina, a zebrały mnóstwo zdrowych grzybów Urszula Sobol

- To było udane grzybobranie - napisała do redakcji nasza Czytelniczka, mieszkanka Rzeszowa. - Pojechałam do lasu do Bratkowic, razem z moją koleżanką i wystarczyła tylko godzina, a wróciłyśmy do domu z pięknymi, zdrowymi grzybami. Część z nich na pewno zamrożę, aby cieszyć się ich smakiem przez kolejne miesiące.