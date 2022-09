Opaski bezpieczeństwa dla seniorów już rozdane. Będą może kolejne

Jak działają takie opaski?

- Jedną z nich jest detektor upadku. W momencie, kiedy taka opaska jest na ręce i doszło do jakiegoś zdarzenia, upadku to urządzenie wyśle sygnał do operatora systemu, który będzie wiedział, że doszło do jakiejś wyjątkowej sytuacji i uruchomi pomoc - tłumaczyła Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie. - Druga z istotnych funkcji to tzw. detektor noszenia. Jeśli operator obsługujący system zauważy, że opaska jest przez dłuży czas nieużywana i istnieje prawdopodobieństwo, że mogło dojść do czegoś niewłaściwego, skontaktuje się z MOPS i innymi służbami, które sprawdzą co się stało.