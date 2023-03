Odsłonięcie muralu upamiętniającego por. Franciszka Majewskiego

Odsłonięcie i poświęcenie muralu z udziałem wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmy nastąpi o godz. 12.15 po mszy św. w miejscowym kościele (godz. 11). Pomysłodawcą wykonania muralu w Tarnawce był Antoni Bała, prezes Zarządu OSP w Tarnawce i były sołtys wsi, a sfinansował go Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Franciszek Majewski urodził się 14 lutego 1911 r. w Tuliszkowie w Wielkopolsce. W 1930 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie. Pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w województwie lwowskim, w Żółkwi i w Sopocie Wielkim. W 1936 r. przyjechał do Tarnawki pow. przeworski, gdzie został kierownikiem miejscowej szkoły powszechnej. Stanowisko to zajmował do wybuchu II wojny światowej. Był żonaty z Marią z domu Kubat.

W marcu 1939 r. urodził im się syn Marian Ryszard, który został ochrzczony w parafii rzymskokatolickiej w pobliskim Husowie. Franciszek Majewski w 1932 r. ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 19. Pułku Piechoty we Lwowie. 1 stycznia 1936 r. został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty. Wziął udział w kampanii 1939 r. 18 września dostał się do sowieckiej niewoli w miejscowości Załoźce, pow. zborowski. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Franciszek Majewski zginął 2 lub 3 kwietnia 1940 r. w lesie katyńskim. Tabliczka poświęcona pamięci Franciszka Majewskiego jest umieszczona w katedrze polowej Wojska

Polskiego w Warszawie i w kościele parafialnym w Tarnawce. W 2007 r. postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego został on awansowany do stopnia porucznika. 11 listopada 2009 r. w Tuliszkowie posadzono Dąb Pamięci na Placu Wolności i odsłonięto pamiątkowy obelisk ze zdjęciem.