Nowa Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego oraz pierwsze zajęcia w Rzeszowie

1 kwietnia rozpoczął się semestr letni Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie. Kolejny raz udowadniając uczestnikom, jak fascynujący może być świat nauki. Pierwszy wykład zapoczątkował cykl spotkań zawierających wykłady i warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat, które spośród wszystkich zgłoszeń zostały zakwalifikowane w drodze losowania miejsc.

Podczas pierwszego wykładu studenci zajrzeli do niesamowitego świata roślin. Rozróżniając ich rodzaje, warunki atmosferyczne, położenie czy potrzeby, studenci odkryli jaki sposób na życie moją rośliny. Wszystkie zagadnienia zobrazowano licznymi pokazami i doświadczeniami, udowadniając jak wiele inspiracji można wynieść przyglądając się naszemu otoczeniu. Pytań, oklasków jak i chętnych do udziału w eksperymentach nie brakowało. Wykład poprowadził Tomasz Ruszkowski, znany również jako „Heweliusz Nauki”, który to na co dzień specjalizuje się w popularyzacji nauki, zarażając pasją do nauki nawet tych „najbardziej opornych”.