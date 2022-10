Mundurowi honorowo oddali krew. Akcja odbyła się pod hasłem „Mundurowe braterstwo krwi”

Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. Każdy z nas jest źródłem tego wspaniałego leku. Oddając go bezinteresownie, wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie drugiego człowieka. Mając na względzie to, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na krew, zwłaszcza w obecnej sytuacji i tym razem zarówno podkarpaccy policjanci, pracownicy Policji, jaki i ich koledzy ze służby więziennej, służby celno-skarbowej oraz żołnierze, postanowili wesprzeć tą szlachetną inicjatywę i podzielić się bezcennym darem.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie wspólnie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie, zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Mundurowe braterstwo krwi”. Jest ona jednym ze sposobów pokazania, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak ważne jest oddawanie krwi, która jest bezcennym lekarstwem na wagę życia.