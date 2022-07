Minionej nocy spalił się jednorodzinny budynek w Rzeszowie

Ogień najpierw objął poddasze budynku i szybko się rozprzestrzeniał. Na szczęście cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej i trzy Ochotniczej Straży Pożarnej opanowały pożar. Przyczyny powstania pożaru bada policja.

-Jest to stary budynek bez podłączonych mediów, niezamieszkały więc nie było zagrożenia dla ludzi. Wstępnie nie stwierdziliśmy udziału osób trzecich. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia właściciela i dotarcia do niego, ponieważ nie był jasny stan własności tego budynku. – wyjaśnia nadkomisarz Adam Szeląg.