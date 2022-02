Miłość intelektualistów. Felieton Stanisława Dłuskiego

To nie jest kwestia geopolityki, restrykcji, dyplomacji, ale zrozumienia źródeł zbrodniczego myślenia, zostały one dokładnie opisane przez Fiodora Dostojewskiego w powieści „Biesy”. Kim jest „człowiek zbieszony”? U nas się mówi: „człowiek opętany przez diabła”. Pisarz pokazuje to na przykładzie rosyjskich nihilistów, dla których życie ludzkie nie ma żadnej wartości, nie ma żadnych zasad, reguł, logiki. Współczesny polski filozof, który zrobił karierę na Zachodzie napisał, że wszystko jest „płynne”, nie ma już absolutnego punktu odniesienia, silniejszy może w każdej chwili zmienić nasze życie i ustalić swoje reguły gry. Wydawało się nam wszystkim, że w świecie postkomunistycznym nastąpi „nowy wspaniały świat”. Powszechna konsumpcja, stabilizacja materialna, „globalna wioska” i swobodne przekraczanie granic uśpiło naszą czujność. Syty drapieżnik nie potrzebuje polować, a czy człowiek nie jest takim „drapieżnikiem”?

Na naszych oczach jeden człowiek próbuje zmienić ten pozornie oswojony świat, gdzie naszą troską jest pandemia, inflacja, recesja, ceny energii, globalne ocieplenie, walka ekonomiczna, kto w ogóle myślał o konwencjonalnej wojnie, po co to sytym narodom potrzebne? Zapomnieliśmy, że w miejsce pustki duchowej wchodzą różne demony, zło żyje i ma się dobrze, ono jest wieczne taka samo jak dobro, kiedy odrzucimy wartości moralne wywiedzione z nauki Sokratesa czy Kazania na Górze Chrystusa, co nam zostaje? Kto silny, ten ustanawia prawa. Silny może z łaski rzucić nam resztki ze stołu, jeśli będziemy oddawać mu pokłony i służyć…