Ograniczeniem ludzkich dążeń i pokusy do czynienia zła ma być prawo stanowione przez człowieka. Przy takim założeniu sędziowie mają być ostateczną wyrocznią, zimne paragrafy stoją przed i ponad człowiekiem. Przypomina się znane komunistyczne hasło: „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Prawo świeckie pozbawione odniesienia do Absolutu i uniwersalnych wartości często w brutalny sposób krzywdzi biednych ludzi, których po prostu nie stać na prawników, adwokatów, doradców. Za kradzież batonika chorego chłopaka można wsadzić do więzienia, jak zwykłego przestępcę. I kto się jego losem przejmie? W oficjalnych statystykach to tylko „przestępca”.

W historii Rosji sowieckiej i dzisiaj, która kontynuuje zbrodnicze imperialne działania, nigdy żadne traktaty, prawo, umowy międzynarodowe nie miały znaczenia. Owszem, Stalin, sekretarze partii, Putin podpisywali różne umowy i zobowiązanie, ale one konsekwentnie były łamane. Wiara Zachodu, że jakieś rozmowy pokojowe doprowadzą do kompromisu jest wielką naiwnością, wystarczy zobaczyć jakie zbrodnie Putin popełniał od 2000 roku.