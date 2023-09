„Lubenka” kończy 45 lat. Szykuje się wielki jubileusz

ZPT Lubenka działa nieprzerwanie od 1978 roku. Jest to zespół w pełni amatorski, wielopokoleniowy, w którym często tańczą całe rodziny. Liczne wyjazdy zagraniczne Lubenki przyczyniają się do promowania i upowszechniania na szerokim forum europejskim piękna i bogactwa polskiego folkloru i kultury ludowej. Z kolei dla członków zespołu wyjazdy zagraniczne są dodatkową motywacją do dalszej pracy.

Lubenka ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe a także tańce i pieśni ludowe z regionów rzeszowskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, sądeckiego, lasowiackiego, przeworskiego, kurpiowskiego, lubelskiego, śląskiego, Podhala oraz starej Warszawy. Członkowie zespołu występują w strojach ludowych, stworzonych według autentycznych wzorów.