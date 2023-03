Łańcut - miejsce odwiedzin ważnych dostojników państwowych, z głowami koronowanymi włącznie (FOTO)

Pod koniec lipca 1937 roku przybyli do Polski przedstawiciele angielskiej rodziny królewskiej - Jerzy, książę Kentu wraz z małżonką Mariną of Greece, wnuczką króla Grecji Jerzego I. Na zaproszenie swoich przyjaciół, państwa Alfonsa i Zoji Koziełł - Poklewskich z Katowic. Zatrzymali się w ich willi przy ul. Jordana.

- Zwiedzili Katowice oraz Kraków, gdzie byli gośćmi Adama hr. Potockiego w jego pałacu Pod Baranami. W poniedziałek, 2 sierpnia, około godz. 14.30, angielska para książęca przybyła do Łańcuta. Na dworcu kolejowym Księstwo powitał hrabia Alfred Potocki. Orkiestra zamkowa w galowych mundurach odegrała „God Save the King”. Powóz zaprzężony à la Daumont zawiózł dostojnych gości do Zamku - przedstawia historię Muzeum - Zamek w Łańcucie. - Jeszcze przed podaniem herbaty Alfred III pokazał Księciu Jerzemu swoje stajnie. Po uroczystym obiedzie w Zamku odbył się bal. Następnego dnia rano przybył do Zamku minister Józef Beck z żoną i Józefem Potockim oraz inni zaproszeni goście, m.in. Johannes i Marizza Lichtenstein, Karol Radziwiłł, a także Jerzy Potocki, brat Alfreda III. Po śniadaniu udano się na konną przejażdżkę po parku. Księstwo Kentu zwiedzili także stadninę w Albigowej oraz pałac myśliwski w Julinie. Książę był oczarowany tym „wymarzonym” miejscem do polowań.