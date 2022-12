Już prawie 50 zabiegów wykonanych zostało w nowym oddziale chirurgii kręgosłupa w Pro-Familii

- Choć oddział działa zaledwie kilka miesięcy, wykonaliśmy już blisko 50 zabiegów! - informuje szpital. - Endoskopowa operacja kręgosłupa to dla pacjentów przede wszystkim życie bez bólu, szybki powrót do zdrowia i codziennych aktywności, a także zminimalizowane ryzyko powikłań.

Endoskopowa chirurgia kręgosłupa polega na wykonaniu zabiegu za pomocą endoskopu co wpływa na minimalizację uszkodzenia mięśni przykręgosłupowych, a także zmniejszenie blizny pooperacyjnej I ryzyka wystąpienia powikłań. Zabieg wykonuje się przez niewielkie (ok. 1 cm) nacięcie skóry, przez które następnie do ciała pacjenta wprowadzany jest endoskop połączony z kamerą. Kamera umożliwia lekarzowi lepszą wizualizację operowanego miejsca poprzez powiększenie najdrobniejszych szczegółów, takich jak struktury kostne, mięśniowe, a przede wszystkim te nerwowe, znajdujące się w kanale kręgowym. Operator używając mikronarzędzi podczas zabiegu usuwa masy wypadniętego dysku, odbarczając jednocześnie podrażniony nerw. Zabieg trwa ok. godziny i wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym - w zależności od położenia przepukliny. .