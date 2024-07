Już 4 lipca rusza Wakacyjne Kino Plenerowe organizowane przez Rzeszowski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej!

Wakacyjne Kino Plenerowe na rzeszowskich osiedlach

W ramach Wakacyjnego Kina Plenerowego odbędą się projekcje familijnych, komediowych i przygodowych filmów o tematyce przyjaznej rozwojowi pozytywnych zachowań rodzicielskich. Przygotowane seanse będą wyjątkową okazją do rodzinnej integracji poprzez wspólne dzielenie kinowych doznań pełnych wzruszeń i dobrego humoru.

Rzeszowski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zapraszają na cykl wakacyjnych wydarzeń, które będą odbywać się przez całe lato na rzeszowskich osiedlach. W ramach kolejnej odsłony projektu socjalnego „Z uśmiechem w przyszłość” na mieszkańców czekać będzie siedem Wakacyjnych Kin Plenerowych. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Harmonogram Wakacyjnego Kina Plenerowego

Seans filmu „Wojna z dziadkiem” (2020 ‧ familijny/komedia)

04.07, godz. 21:00 – Osiedle Budziwój

Plac przy RDK filia Country

Peter zmuszony jest dzielić swoją sypialnię z Dziadkiem, który wprowadza się do jego domu po śmierci żony. Chłopak postanawia zrobić wszystko, by się go pozbyć.

Seans filmu „Hugo i jego wynalazek” (2011 ‧ familijny/fantasy/przygodowy)

06.07, godz. 21:00 – Osiedle Pobitno

Park kieszonkowy przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.