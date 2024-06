Jakie imprezy odbędą się w najbliższy weekend w Rzeszowie? Mamy propozycje, gdzie można się wybrać w piątek, sobotę i niedzielę!

Póki co pogoda nas nie rozpieszcza, ale prognozy pogody na weekend są optymistyczne. W Rzeszowie w piątek w końcu zaświeci słońce, a temperatura ma podskoczyć do 20 kresek. W sobotę i niedzielę też ma być słonecznie i jeszcze cieplej. To bardzo dobra informacja dla tych, którzy planują spędzić weekend na powietrzu.

Kibice piłkarscy czekają na rozpoczęcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zarówno mecz otwarcia Niemcy – Szkocja, jak i pozostałe mecze będzie można obejrzeć podczas weekendu nie tylko w swoim domu, ale z innymi kibicami w strefach kibica i restauracjach.

W artykule "Strefy kibica Euro 2024 w Rzeszowie. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju" podpowiadamy miejsca do wspólnego oglądania meczów na Euro 2024.

Ponadto podczas najbliższego weekendu Rzeszowski Dom Kultury zaplanował Dni Osiedla w dzielnicach: Pobitno, Matysówka, oraz inne imprezy rodzinne, jak: Rodzinna Fiesta. W WiMBP odbędzie się Jarmark Lasowiacki, a przy rzeszowskim Hospicjum Piknik Charytatywny z okazji Dnia Dziecka.