Jak nauczyć seniora używania smartfona czy komputera? Warsztaty w Miejskim Centrum Seniora

MCS działa od października 2022 roku i jest wynikiem konkursu Wydziału Polityki Społecznej UM Rzeszowa na utworzenie takiego miejsca. Centrum prowadzone jest przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Level up i Fundację Prawnikon. MCS funkcjonuje na terenie całego miasta, m.in. w domach kultury. Skorzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 60. rok życia. W centrum seniorzy mogą liczyć na zróżnicowane atrakcje i aktywności, takie jak:

To oczywiście nie wszystko. Więcej informacji na temat najbliższych działań MCS można uzyskać w punktach informacyjnych: w siedzibie Akademii 50+ (Sucharskiego 2, pok. 5, w poniedziałki od godz. 13 do 15, wtorki od godz. 12 do 14, czwartki w godz. 12 - 14 oraz w piątki w godz. 10 - 14) oraz w siedzibie Rzeszowskiej Rady Seniorów (Rynek 7, w środy w godz. 10 - 12 i 14 - 16).