Inauguracja 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. IPN apeluje o opiekę nad powstańczymi grobami

Dyrektor Dariusz Iwaneczko przypomniał, że powstanie pochłonęło wiele ofiar. Zginęło 20 tys. powstańców, 700 zostało zgładzonych w egzekucjach po powstaniu, ok. 10 tys. osób emigrowało z Polski, ok. 35-40 tys. zostało zesłanych na Sybir. W sumie 100 tys. osób straciło życie lub zostało wykluczonych z życia publicznego w wyniku udziału w powstaniu.

– Nie możemy nie doceniać ofiary krwi poniesionej przez Polaków podczas powstania styczniowego. Dlatego IPN dołącza się do wielu inicjatyw rocznicowych, które będą miały miejsce na Podkarpaciu, np. do wystaw okolicznościowych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – powiedział dyr. Dariusz Iwaneczko.

- Nasz wkład polega na tym, że zespół kierowany przez Piotra Szopę dokonał identyfikacji przeszło 300 powstańczych grobów na Podkarpaciu. Nie jest to lista zamknięta. Chcemy współpracować m.in. ze Stowarzyszeniem Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie i innymi stowarzyszeniami i z samorządami w celu uzupełnienia tej listy. Ta lista została opublikowana po to, by zaapelować do szkół, samorządów i różnych środowisk społecznych o opiekę nad grobami powstańczymi. Ta lista jest otwarta. Chcemy, by czynniki społeczne zgłaszały nam, IPN, groby, które być może nie znalazły się na tej liście, czy też miejsca po grobach powstańców styczniowych, które uległy przez ten czas destrukcji. Mam nadzieję, że ten apel dotrze do samorządów i organizacji społecznych i zechcą się one włączyć w akcję opieki nad starymi grobami powstańców styczniowych – powiedział Dariusz Iwaneczko.