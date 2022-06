Dzisiaj, 19 czerwca na osiedlu Budziwój spotkanie w sprawie projektu studium. Mieszkańcy nie chcą terenów zielonych na swoich działkach

Przypomnijmy, nowy projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa zakłada on m.in. przekształcenie wielu działek na osiedlach, które zostały przyłączone do Rzeszowa, w tereny zielone. Oznacza to, że na nich nie będzie można nic wybudować.

Projekt studium od 27 maja jest wyłożony do publicznych konsultacji, które potrwają do 30 czerwca.

Każdy mieszkaniec Rzeszowa ma prawo do złożenia swoich uwag do studium w terminie do 21 lipca 2022 r. Plany miasta co do nowego studium już teraz rodzą wiele problemów i konfliktów w Rzeszowie.

Mieszkańcy rzeszowskich osiedli m.in. Budziwoja, Przybyszówki i Bzianki zapowiadają, że będą się bronić i walczyć o prawo do budowy domów na swojej ziemi. Zarzucają władzom miasta, że wskutek przeznaczenia ich prywatnych działek pod tereny zielone, nie tylko oni na tym stracą, ale także osiedla, na których mieszkają. Podkreślają również, że nie sprzeciwiają się terenom zielonym w Rzeszowie. Nie chcą ich jednak w takiej formie, jaka została im zaproponowana.

Dzisiaj o godz. 16 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Budziwojskiej 154 odbędzie się spotkanie mieszkańców m.in. osiedla Budziwój, Przybyszówki i Bzianki z władzami miasta Rzeszowa.