Dołącz do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z województwa Podkarpackiego mogą

nieprzerwanie wstępować w szeregi Terytorialsów. Rozpoczął się nabór kandydatów na

wrześniowe szkolenia do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, w dwóch trybach:

3 września w trybie ciągłym i 17 września weekendowym.

Co należy zrobić by skorzystać z możliwości szkolenia? Przede wszystkim zgłosić się

do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie.

Można również skorzystać z platformy elektronicznej e-PUAP lub też skontaktować

się z mobilnym rekruterem 3PBOT. Do dyspozycji zainteresowanych jest również

infolinia. Pod numerem telefonu 800-696-077 można uzyskać wszelkie odpowiedzi

w zakresie służby w WOT, informacje uzyskamy również za pomocą strony:

www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Wymagania jakie należy spełniać:

- polskie obywatelstwo

- wiek: 18-60 (63 w korpusie oficerów)

- niekaralność za przestępstwa umyślne

- zdrowie fizyczne i psychiczne by pełnić służbę wojskową