Do końca stycznia wykonawca planuje wydobyć z zalewu w Rzeszowie prawie 300 tys. metrów sześciennych mułu.

- Mamy tu koparki czerpakowe, pogłębiarki, koparki pływające, refuler a także taśmociągi i rurociągi, którymi muł jest transportowany na brzeg. Do tej pory udało nam się wydobyć z dna 200 metrów sześciennych urobku, który jest sukcesywnie wywożony - mówi Zenon Poliński, prezes zarządu Transpol Lider.

Kolejna porcja mułu zostanie wydobyta do końca marca, a następnie po przerwie spowodowanej okresem lęgowym ptaków prace mają być wznowione.

Wraz z prowadzonymi robotami sukcesywnie pogłębia się zalew. Prognozuje się, że po zakończeniu kolejnego etapu w najgłębszych miejscach głębokość będzie sięgać 5,5 metra.

W kolejnych etapach rzeka będzie odmulana na wcześniejszym odcinku, czyli bliżej Lisiej Góry. Ewa Smolińska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawia, że do końca stycznia, oczywiście przy sprzyjających warunkach pogodowych, wydobytych zostanie w sumie prawie 300 tysięcy metrów sześciennych osadów. Jak podlicza, będzie to stanowić niemal 45 procent ogólnej liczby mułu planowanego do usunięcia.