Biegniemy w Rzeszowie na bulwarach dla dobra dzieci chorych na Zespół Downa

Uczestnicy będą mieli do pokonania kilka dystansów: dorośli pobiegną na trasie długości 10 km, 5 km i 3 km, fani Nordic Walking pospacerują marszowo przez 5 km, a biegi dla dzieci przewidziano na dystansie 321m. Rozpoczęcie biegów dla dorosłych o godzinie 10., biegi dla dzieci około godziny 11.30.

Uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w akcji, trójce najszybszych biegaczy i biegaczek zostaną też wręczone statuetki. Ceremonia rozegra się godzinie 13. na skwerze w Galerii Millenium Hall podczas odbywających się tam atrakcji z okazji Dnia Dziecka.

To charytatywna akcja, z której dochód ze zbiórki do puszek przekazane będą na wycieczkę pt. „Zwiedzam Warszawę” dla osób z niepełnosprawnościami. Od pierwszej edycji jednym z głównych celów jest integracja osób z zespołem Downa z lokalną społecznością , zwiększanie wiedzy o zespole Downa, jak i przekonywanie nieprzekonanych, że bieganie to zdrowy styl życia.

III Bieg Kolorowej Skarpetki objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Rzeszowa