„Bieg Na Ostro” w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia! [ZDJĘCIA] Paweł Dubiel

W niedzielę 16 kwietnia w Rzeszowie odbył się II Charytatywny Bieg "Na Ostro". Startowano spod parkingu hipermarketu B1. Dzieci do 15 roku życia miały do pokonania dwa dystanse, każdy po ok. 400 metrów. Z kolei bieg główny dla chętnych od 16. roku życia to 5 kilometrów.