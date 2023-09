Bezpieczne ogrzewanie w Rzeszowie: jak unikać zagrożenia czadem Agnieszka Lisowicz

Norbert Jackowicz

Czad, czyli tlenek węgla, to niewidzialne, bezwonne i niezwykle niebezpieczne zagrożenie, które może pojawić się wszędzie, gdzie stosowane są źródła spalania, takie jak piece gazowe, kuchenki czy kominki. Co roku, niestety, dochodzi do wielu przypadków zatrucia czadem w Rzeszowie i innych miastach, co może skończyć się tragicznie. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak uniknąć tego rodzaju zagrożenia. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą Ci ochronić siebie i swoją rodzinę przed czadem.