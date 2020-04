Bez pielgrzymek i rekolekcji – duszpasterstwo w stanie epidemii. Jakie zmiany w kościele? Jest komunikat Diecezji Rzeszowskiej

Od 16 kwietnia do odwołania obowiązują przepisy nakładające obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego. Obowiązku nie stosuje się w przypadku „duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” (obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy ministrantów i lektorów oraz księży, gdy nie sprawują kultu).

Najnowsze wytyczne kościelne w diecezji rzeszowskiej dotyczące duszpasterstwa w czasie stanu epidemii zostały przedstawione 23 kwietnia 2020 r. To wytyczne Kurii Diecezjalnej obejmujące głównie sprawowanie sakramentów i pogrzebów.

Obowiązek niedzielnej i świątecznej Eucharystii objęty jest dyspensą do odwołania z zachętą, aby wierni uczestniczyli fizycznie w Mszach św. z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (dotyczących m.in. ilości osób w kościele).

Gdy chodzi o pogrzeby , podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do stacji przy grobie. Zaleca się, aby Msze św. pogrzebowe były sprawowane w kościołach parafialnych osób zmarłych. Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób, nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

Odwołane pielgrzymki i oazy

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na niedzielę 26 kwietnia 2020 r. informuje o przeniesieniu lub odwołaniu wielu wydarzeń religijnych. W bieżącym roku nie odbędzie się Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa (od 25 do 30 czerwca) oraz Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (od 4 do 13 sierpnia). Zostały odwołane wyjazdy i turnusy organizowane przez duszpasterstwa, stowarzyszenia i ruchy (m.in. Ruch Apostolstwa Młodzieży, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Światło-Życie), rekolekcje dla księży w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz spotkania formacyjne. Na miesiące powakacyjne zostały przeniesione wizytacje biskupie i bierzmowania.