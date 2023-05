Absolwentka WSIiZ stworzyła aplikację „Komunikuję się". Z myślą o osobach niepełnosprawnych

Aplikacja zapewni osobom z niepełnosprawnością w zakresie werbalnego porozumiewania się możliwość komunikacji bez pomocy osób trzecich. Aplikacja „Komunikuję się” może być przede wszystkim swoistą protezą mowy dla osób z problemami komunikacyjnymi. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć pełniejsze życie, wolne od barier i ograniczeń. Aplikacja może zostać również wykorzystana w rehabilitacji i terapii osób z zaburzeniami mowy.

Projekt został zrealizowany przez Weronikę Górską w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej, której promotorem była dr inż. Teresa Mroczek, opiekunka kierunku informatyka, Zastępca kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

- W mojej ocenie programista/twórca odnosi sukces wtedy, gdy rozwiązanie/pomysł wpływa pozytywnie na otoczenie, a co za tym idzie polepsza jakość życia innych osób. Takim sukcesem może pochwalić się Pani Weronika. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji alternatywnej przyniosło wymierne efekty w postaci rozwiązania, które otwiera przed osobami z niepełnosprawnościami nowy wymiar dialogu z otoczeniem - wyjaśnia dr inż. Teresa Mroczek. - Kształcimy praktycznie! – to nie slogan, to się dzieje naprawdę. Mierzalnym dowodem są aplikacje naszych dyplomantów dedykowane dla społeczeństwa, o których jest coraz głośniej - dodaje.