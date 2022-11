Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowali nowe wzory użytkowe mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oprac. Beata Terczyńska

PCI

Nad wymiarami mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego dostosowanymi do osób z nietypowymi wymiarami kończyn górnych pracował zespół naukowy z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt otrzymał blisko 60 tys. zł. dofinansowania podczas II naboru do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.