22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Sprawdź, jak codziennie dbać o środowisko

Innym sposobem na dbanie o środowisko jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii: słońca, wiatru czy wody. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się między innymi na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów.

– Takie rozwiązanie umożliwia produkcję prądu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Montaż tego typu urządzeń pozwala zmniejszyć zużycie energii z sieci, co wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu niższe są także rachunki za prąd. Własna produkcja prądu to również możliwość jego odsprzedaży w systemie prosumenckim. Ponadto, panele fotowoltaiczne mają długą żywotność i wymagają niewielkiej konserwacji, co sprawia, że inwestycja może się zwrócić już w ciągu kilku lat – mówi Felice Scoccimarro, prezes Amest Otwock Sp. z o.o i lider Akademii Ekologicznej Amest Otwock.



Gospodarowanie odpadami – klucz do czystego środowiska