Światowy Dzień Środowiska. Sprawdź, jak chronić przyrodę każdego dnia

5 czerwca to data, którą powinni znać wszyscy mieszkańcy naszej planety. W tym dniu już od ponad 50 lat obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska. Święto to stanowi doskonałą okazję do zaangażowania się w różnorodne inicjatywy ekologiczne lub poszerzenia swojej wiedzy na ten ważny temat. Każdy wysiłek, jaki wkładamy w ochronę przyrody, stanowi inwestycję w przyszłość oraz lepsze życie dla przyszłych pokoleń.

Światowy Dzień Środowiska to jedno z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych świąt poświęconych ochronie przyrody. Jest ono obchodzone w ponad 100 państwach, w tym w Polsce. W naszym kraju organizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw i kampanii mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i promowania proekologicznych postaw.

Wyzwania dla planety

Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi mierzy się Ziemia, są obecnie zmiany klimatyczne. Wzrost emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla, prowadzi do globalnego ocieplenia. Podnoszące się poziomy morza i ekstremalne zjawiska pogodowe – to tylko niektóre z negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą to zagrożenie. Kolejne istotne problemy to utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb oraz nadmierna produkcja i nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Dzikie wysypiska śmieci mogą wyrządzić środowisku naturalnemu wiele szkód, takich jak skażenie gleby czy wód gruntowych, a także spowodowanie pożaru. Do lasów przez nieodpowiedzialnych ludzi wyrzucane się przeróżne przedmioty, począwszy od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, poprzez zużyty sprzęt AGD i meble, aż do odpadów niebezpiecznych, takich jak nawozy, zużyte baterie czy akumulatory.

– Dane dotyczące ilości odpadów, które trafiają na dzikie wysypiska śmieci, są niepokojące. Niechciane przedmioty, zamiast trafiać do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich odpowiednim unieszkodliwianiem lub składowaniem zalegają terenach zielonych, powodując ich zanieczyszczenie i degradację. Niestety, niektórzy mieszkańcy Polski kontynuują tę szkodliwą i niebezpieczną dla środowiska praktykę – mówi Felice Scoccimarro, lider Akademii Ekologicznej Amest Otwock. Jak wynika z danych GUS, tylko w 2021 r. w Polsce przy likwidacji dzikich wysypisk zebrano 73 249,2 ton odpadów.

Oszczędzanie wody i energii

Światowy Dzień Środowiska przypomina nam o pilnej potrzebie podjęcia działań na rzecz jego ochrony. Poprzez edukację, świadome wybory konsumenckie, innowacje technologiczne i odpowiedzialne zarządzanie zasobami możemy wspólnie dążyć do zrównoważonej przyszłości. Zmieniając nasze codzienne nawyki, przyczyniamy się do znaczącej poprawy stanu środowiska. Indywidualne działania, choć mogą się wydawać niewielkie, to mają ogromne znaczenie, jeśli będą podejmowane przez większość społeczeństwa.

Te z pozoru niewielkie zmiany, jakimi jest oszczędzanie wody i energii przyczynią się do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także do oszczędności w domowym budżecie. Pamiętajmy o tym, by wyłączać światła i urządzenia elektrycznie wtedy, gdy z nich nie korzystamy. Wybierajmy energooszczędne sprzęty i żarówki LED, które pobierają około 10 razy mniej prądu niż tradycyjne. Woda to bezcenny surowiec, którego zasoby są ograniczone, dlatego tak ważne jest, by nią mądrze i oszczędnie dysponować. Jak to zrobić? Zamieńmy długą kąpiel na szybki prysznic. Zakręcajmy kran w trakcie mycia zębów czy rąk. Jak najszybciej naprawiajmy kapiące baterie. A jeśli jest taka możliwość, to wykorzystajmy wodę ponownie, np. do podlewania kwiatów lub sprzątania.

Recykling zawsze w modzie

Ważnym działaniem dotyczącym ochrony środowiska jest także segregacja odpadów. Umożliwia ona przetworzenie zużytych przedmiotów w procesie recyklingu, a następnie ich ponowne wykorzystanie. Cały proces pozwala na pozyskanie surowców wtórnych, dzięki czemu przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych. – Selekcja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Sortowanie śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników. Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi – podkreśla Felice Scoccimarro, lider Akademii Ekologicznej Amest Otwock.

