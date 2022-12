Zostało ci dobre jedzenie ze świąt? Nie wyrzucaj, tylko przynieś je do jadłodzielni

Lodówka foodsharingowa znajduje się przed wejściem do Stowarzyszenia przy ul. Sondeja 8, koło dworca PKP Staroniwa i jest dostępna przez całą dobę. - Pamiętajmy jednak, aby żywność, którą chcemy podzielić się z innymi, nadawała się do spożycia, była odpowiednio zapakowana i opisana - przypomina. - Jadłodzielnia jest dla wszystkich. Cały ten system działa nieodpłatnie.

Stowarzyszenie wymienia, co można przynieść do jadłodzielni. Przede wszystkim produkty, które sami moglibyśmy jeszcze zjeść, bo nie są zepsute i nie przekroczyły one terminu przydatności do spożycia. Wyroby własne, jak ciasto lub zupa starannie i szczelnie zapakowane, z naklejonym opisem potrawy i datą jej przygotowania. Ponadto produkty suche, napoczęte, ale także starannie opakowane, np. torebka ciastek, słój mąki. Jedzenie, które wymaga schłodzenia należy dostarczyć w przenośnej lodówce lub torbie termicznej.