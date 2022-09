Zobaczcie olbrzymiego grzyba znalezionego w horynieckich lasach

Pan Janusz to fanatyk biegania maratonów i jazdy rowerem. Podczas grzybobrania w okolicznych lasach napotkał się na potężnego prawdziwka, który ważył prawie 2,3 kg (2320 g) – taki okaz to marzenie każdego grzybiarza. Niewątpliwie, jest to, jak do tej pory, największy prawdziwek na Roztoczu, jak nie całym województwie podkarpackim.

- W naszych horynieckich lasach pojawiają się bardzo dorodne grzyby – można usłyszeć od jednego mieszkańców Horyńca-Zdroju.