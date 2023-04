ZG PKS wzbogacił się o trzy niskoemisyjne autobusy za 2,8 mln zł

Autobusy Isuzu Novociti Life to komfortowe, monitorowane i klimatyzowane pojazdy o długości ok. 8 metrów, które są zasilane olejem napędowym i spełniają normę spalania Euro 6. Dzięki obniżonej podłodze i specjalnym udogodnieniom są w pełni przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Wartość pojazdów wyniosła ponad 2,8 mln zł i została sfinansowana ze środków własnych gmin ZGPKS-planuje w przyszłości pozyskać pieniądze na zakup autobusów zeroemisyjnych.

– W niedalekiej przyszłości zamierzamy aplikować o środki unijne w celu wymiany taboru spółki PKS Rzeszów i doposażenia go w 50 nowoczesnych nisko i zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów. Będzie to bardzo istotny krok w procesie redukcji emisyjności naszych pojazdów -powiedział Sławomir Porada Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „PKS”.

Wyniki badań satysfakcji podróżnych, przeprowadzonych w drugiej połowie zeszłego roku wykazały, że prawie 70 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie z poziomu usług MKS. Co dziesiąty respondent stwierdził dodatkowo, że marka jest bezkonkurencyjna.