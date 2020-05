Zboczeniec w Rzeszowie przy ul. Kotuli? To nie pierwszy przypadek

Mieszkańcy gminy Tyczyn chcą dołączenia do Rzeszowa

Pogwizdów Nowy i gmina Krasne mogą za niespełna rok dołączyć do Rzeszowa. To jednak nie jedyne opcje poszerzenia miasta, bo część mieszkańców gminy Tyczyn chce przyłączenia do stolicy Podkarpacia. Co na to prezydent Tadeusz Ferenc?