Zaginął Dominik Jurkiewicz z Rzeszowa. Dramatyczny apel żony: Pomóż mi go odnaleźć

- 11 maja to dzień, który nie różnił się o każdego innego dnia - relacjonuje żona Anna. - Nic nie zapowiadało tego, co się później wydarzyło. O godzinie 13:30 Dominik wyszedł z domu. Miał pójść do klienta, ale się z nim nie spotkał. Do dziś nie wrócił do domu.

Kobieta zaznacza, że policja działa, ale ona nie chce pozostać bierna. Chce znaleźć męża za wszelką cenę.

- Wierzcie mi, że to ogromy szok, na który człowiek nigdy nie jest przygotowany - zwierza się Anna. - Jestem w totalnym amoku. Wielu moich bliskich ogromnie mnie wspiera, za co jestem im bardzo wdzięczna. Postanowiłam zrobić wszystko co w mojej mocy, aby poszerzyć zakres działania.